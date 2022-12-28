بيان لنقيب الصيادلة بشأن "الدواء الملوث"!

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صدر عن نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، بياناً، أشار فيه الى "التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية عن وجود دواء methotrexate ملوّث في لبنان، والمضاعفات الخطيرة على الأطفال المصابين بالسرطان الذين تناولو هذا الدواء في لبنان"، مؤكداً "مرة أخرى، مطالبة المسؤولين التشدد في منع دخول الدواء المهرّب الى لبنان تحت أي سبب أو ظرف، فتشريع دخول الدواء المهرّب، وغير المسجّل في وزارة الصحة، والذي يفتقد الى معايير الجودة العالمية، هو قتل متعمّد للمرضى، وفي المقابل ضرورة الاسراع في تأمين الدواء الجيد للمرضى، واجتراح خطة لدعم مباشرة المريض للتمكن من شراء الدواء، سيما بعد تدهور القدرة المالية للبنانيين".



واذ ثمّن نقيب الصيادلة "الدور الذي تقوم به وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية، مؤكدا "استمرارية العمل في مكافحة كل اشكال التهريب والتلاعب والاستخفاف بصحة اللبنانيين وحياتهم".