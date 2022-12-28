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وزير الطاقة: إنخفاض اسعار المحروقات مرّحب به لكنه رهينة التزام مصرف لبنان والمصارف بسعر الصرف

28
DECEMBER
2022
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
أصدرت وزارة الطاقة والمياه _ المديرية العامة للنفط بياناً جاء فيه:
صدر اليوم جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات سَجَّلَ إنخفاضاً كبيراً في سعر المشتقات النفطية مما يُتوقّع أن يُحقّق وفراً مادياً لكافة الشعب اللبناني.

وقد جاء هذا التدبير نتيجة تحديد مصرف لبنان سعر صرف الدولار بــ38 الف حسب منصة صيرفة للشركات وللمواطنين؛

أضاف البيان: " إن نجاح هذه المبادرة مرتبط كلياً بإلتزام مصرف لبنان من جهة، والمصارف من جهة ثانية بتنفيذ التدبير لناحية تأمين الدولارات للشركات والأفراد بسعر الصرف هذا".

وإذ تشيد وزارة الطاقة بالانعكاس الإيجابي لهذا التدبير على الشعب اللبناني بالنسبة لإنخفاض اسعار المحروقات، تعيد التأكيد والتنبيه ان لا علاقة لها بتحديد سعر الصرف الذي يتكلّفه مشغلو المحطات وموزعو المحروقات، فهو مرتبط بسياسة مصرف لبنان النقدية وتقيّد المصارف بتنفيذها.

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