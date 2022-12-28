درجات الحرارة الى مزيد من الإنخفاض

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل وضباب على المرتفعات ، يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم غد الخميس حيث يتقلب محليا ومن ثم يعود للاستقرار ظهر يوم الجمعة.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل وضباب على المرتفعات ، يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض قليلا في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الفترة الصباحية.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول ليل السبت - الأحد الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 5 الى 10 درجات، في الداخل من 4 الى 13 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س .

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70% .

-حال البحر: هادئ ، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 769 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42

-ساعة غروب الشمس: 16,37