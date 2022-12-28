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في دير الأحمر.. سرقوا أثاث منزله وباعوه!

28
DECEMBER
2022
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صدر عن المديريـة العـامـة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات الـامة بيان جاء فيه: "بتاريخ 23-12-2022، ادّعى مواطنٌ من بلدة دير الأحمر أنَّ أشخاصاً مجهولين أقدموا بواسطة الكسر والخلع على سرقة أثاث منزله، وقَدَّرت قيمة المسروقات بما لا يقِل عن /150/ مليون ليرة لبنانية".

على إثر ذلك وبحسب البيان، "باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الى كشف هويّة أفراد العصابة التي نفذت عملية السرقة، والتي تضُم السوريّين: و. ط. (مواليد عام 2009)، ف. ش. ح. (مواليد عام 2007)، ز. م. (مواليد عام 2007)، م. خ. (مواليد عام 2007)، ع. ع. (مواليد عام 1992)".

وتابع البيان، "بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".

واستكمل، "بتاريخ 24-12-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة لمكان تواجدهم في البلدة ذاتها، حيث تمكّنت من توقيفهم وضبطت المسروقات كاملةً، وهي كناية عن تلفاز، وغسّالة، و"آلة تدفئة كهربائيّة"، وسجادة عدد /2/، ومضخّة مياه، ومولّد كهربائيّ، و"مقوّي كهربائي"، ومدفأة على الحطب".

وأضاف، "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم لجهة تنفيذ عملية السّرقة بواسطة الكسر والخلع، وبيع المسروقات الى الموقوف الأخير (ع. ع.) الذي ضبطت في منزله".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".

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