الشرق الأوسط: قضاة أوروبيون في بيروت قريبًا لاستجواب "الحاكم" وأصحاب مصارف

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تصل إلى بيروت وفود قضائية أوروبية مطلع العام المقبل للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين مصرفيين حول ملفات فساد مالي عالقة أمامها.



وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لصحيفة "الشرق الأوسط" أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تبلغ أن الوفود القضائية ستأتي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، وتصل إلى بيروت تباعًا ما بين 9 و20 كانون الثاني المقبل.

وقال إن الوفود ستضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وضباطًا من الشرطة وربما رؤساء محاكم، وذلك لإجراء إستجوابات تشمل حاكم المركزي وكبار المسؤولين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى أصحاب ومديري عدد من المصارف اللبنانية، ويتمحور التحقيق حول مضمون الملفات القضائية الموجودة لدى هذه الدول، خصوصًا ما يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت من لبنان إلى مصارف الدول المذكورة وتحديد مصادر الأموال ومدى إرتباطها بعمليات فساد وتبييض أموال.