عناوين الصحف ليوم الاريعاء 28 كانون الاول 2022

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الأخبار: سعدنات المضارب الأول

غزوة قضائية أوروبية على لبنان: محققون من فرنسا وألمانيا لفرض وصاية دولية على القضاء

علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016 | استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي







الديار: العام المقبل يحمل تركة ثقيلة... والخارج يُفصّل بدلة رئاسيّة على قياس مُرشح إقتصادي

باسيل يخرق عطلة الأعياد باتصالات ولقاءات لم تنتج شيئاً... وأنظاره شاخصة نحو معراب

بعد بيان سلامة... الدولار يتراجع ثم يعود ليُلامس 45 ألفاً... و «صيرفة» تستقرّ على 38 ألفاً



نداء الوطن: مشاورات "نهاية العام" استطلاعية: "الجد" لم يبدأ بعد

"حزب الله" و"اليونيفل": مصلحة مشتركة في تجاوز "العاقبية"



البناء: سلامة «يلمّ» الدولارات على «الطالع والنازل»… والسعر من 48 إلى 42 ألفاً في ساعات / حركة باسيل بين جنبلاط وميقاتي وفرنجية تتحوّل إلى بركة على طاولة بري الحوارية / حردان: متمسّكون بموقعنا مع سورية وقوى المقاومة… ودعوتنا لتطبيق إصلاحات الطائف



اللواء: الدولار يتقهقر بعد تدخل المركزي لمواجهة «المضاربة والتهريب إلى الخارج»!

بلبلة في أسواق السلع والخدمات.. و«حوار باسيل» لقطع الطريق على مجلس الوزراء

الجمهورية: السنة في وداع كارثي

النهار: "دولار الفراغ" يشعل آخر مواجهات السنة



l'orient le jour: La Banque du Liban tente une nouvelle fois d’ajuster le marché