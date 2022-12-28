أسرار الصحف ليوم الاريعاء 28 كانون الاول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر مصرفي إن امتناع مصرف لبنان خلال عام 2023 عن طباعة المزيد من الأوراق المالية بموجب قانون من المجلس النيابي وامتناعه عن شراء الدولارات من السوق بقرار من الحكومة يكفيان لهبوط سعر صرف الدولار إلى 25000 ليرة قبل نهاية العام.

خفايا

سأل مرجع سياسي أحد ضيوفه رداً على قوله بأن ما يجري من لقاءات بين معنيّين بالشأن الرئاسي يندرج في الإطار الشخصيّ لا السياسيّ، هل جذر الخلافات بين القادة سياسيّ أم شخصيّ؟ وأجاب: في الشرق فتّش عن السيكولوجيا لا عن الأيديولوجيا.



نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ مراسيم ترقيات الضباط لم تصل بعد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من كل وزارتي الداخلية والدفاع، ما يعني استبعاد احتمال حصول جلسة لمجلس الوزراء خلال الأسبوع لإقرارها.

يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات اخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.

يتردد أنّ حملة المداهمات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في مناطق معينة، تثير حفيظة المرجعيات السياسية في هذه المناطق وتشكو من كثافتها في منطقة وغيابها عن مناطق أخرى.



اللواء: أسرار

همس

دققت جهات بارزة في مضمون البيان الأخير لحاكم مصرف لبنان، لجهة الإشارة، وهي الأولى من نوعها، إلى تهريب الدولار خارج لبنان..



غمز

يتشكل نظام نقدي تبعي مثلث الرؤوس، من المالية، إلى المركزي، فجمعية المصارف!



لغز

تتحدث مصادر قريبة من التحقيقات حول حادث العاقبية، عن أن الإشكال امتد لأكثر من ساعة قبل وقوع الصدام المسلح!