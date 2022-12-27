ابي رميا: اكثر من ٧٠ مليار دولار مجهولة المصير

رأى النائب سيمون ابي رميا ان "خريطة خلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة ووضع خطة تعاف يتوافق عليها الجميع ومحاسبة الفاسدين، فهناك اكثر من ٧٠ مليار دولار مجهولة المصير فيما الشعب يئن تحت وطأة الكلفة المعيشية، وهناك اكثر من ستة آلاف عائلة في جبيل تعاني من الجوع".

وأسف ابي رميا خلال جولة في سرايا جبيل ولقائه القائمقام ناتالي مرعي، لـ"غياب الصحوة السياسية المنتظرة على الرغم من الانهيار الاقتصادي المستمر"، لافتا الى ان "العمل الاداري صعب في هذه الاوضاع لا سيما وان موازنة لبنان التي اقرت لهذه السنة لا تتعدى المليار دولار".

وحيا الموظفين قائلا: "انتم تحققون إنجازا اليوم بثباتكم في وظيفتكم على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، انتم ابطال في ظل تقصير الدولة لأنكم مؤمنون بالوطن تقومون بمهامكم وبواجباتكم".

من جهتها، شكرت مرعي ابي رميا على "اهتمامه ووقوفه الدائم الى جانب القائمقامية والموظفين الذين يؤدون دورهم بمناقبية وشفافية رغم الظروف الصعبة، ويبدون الاستعداد الدائم للتضحية والمثابرة"، مطالبة بإعطائهم "بصيص امل حول امكانية انتهاء الظروف الراهنة"، مقترحة "بعض المخارج لاستمرارية الموظفين كإنشاء صندوق للمعاملات السريعة".

مركز الدفاع المدني

وجال ابي رميا على مركز الدفاع المدني، وحيا الذين "يلبون نداءات المواطنين رغم الامكانيات الضئيلة".

التنظيم المدني