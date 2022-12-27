living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: اكثر من ٧٠ مليار دولار مجهولة المصير

27
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى النائب سيمون ابي رميا ان "خريطة خلاص لبنان تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة ووضع خطة تعاف يتوافق عليها الجميع ومحاسبة الفاسدين، فهناك اكثر من ٧٠ مليار دولار مجهولة المصير فيما الشعب يئن تحت وطأة الكلفة المعيشية، وهناك اكثر من ستة آلاف عائلة في جبيل تعاني من الجوع".

وأسف ابي رميا خلال جولة في سرايا جبيل ولقائه القائمقام ناتالي مرعي، لـ"غياب الصحوة السياسية المنتظرة على الرغم من الانهيار الاقتصادي المستمر"، لافتا الى ان "العمل الاداري صعب في هذه الاوضاع لا سيما وان موازنة لبنان التي اقرت لهذه السنة لا تتعدى المليار دولار".

وحيا الموظفين قائلا: "انتم تحققون إنجازا اليوم بثباتكم في وظيفتكم على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، انتم ابطال في ظل تقصير الدولة لأنكم مؤمنون بالوطن تقومون بمهامكم وبواجباتكم".

من جهتها، شكرت مرعي ابي رميا على "اهتمامه ووقوفه الدائم الى جانب القائمقامية والموظفين الذين يؤدون دورهم بمناقبية وشفافية رغم الظروف الصعبة، ويبدون الاستعداد الدائم للتضحية والمثابرة"، مطالبة بإعطائهم "بصيص امل حول امكانية انتهاء الظروف الراهنة"، مقترحة "بعض المخارج لاستمرارية الموظفين كإنشاء صندوق للمعاملات السريعة".

مركز الدفاع المدني

وجال ابي رميا على مركز الدفاع المدني، وحيا الذين "يلبون نداءات المواطنين رغم الامكانيات الضئيلة".

التنظيم المدني

وواصل ابي رميا جولته على المراكز الادارية والامنية ومكتب "تلفزيون لبنان" و"الوكالة الوطنية للاعلام" متمنيا أن "يحافظ الاعلام اللبناني على رصانته وموضوعيته ومصداقيته في نقل الخبر لان الصحافة تلعب دورا بارزا في تهدئة الاجواء السياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف المكونات في البلد".
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout