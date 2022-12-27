وفد نقابة خبراء المحاسبة عرض مع بيرم تنسيبهم إلى الضمان الاجتماعي

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أشار وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الى أن "اللقاء مع وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، عرض الأمور المتعلقة بمهنة المحاسبة"، مطالبين بيرم أن "يتمّ تنسيب أعضاء النقابة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن تقوم كلّ نقابة يتمّ تأسيسها وإنشاؤها في وزارة العمل بقرار من الوزير، باعتماد خبير محاسبة للتدقيق في حساباتها وبياناتها المالية وإعداد موازناتها، وأن يكون لنقابة خبراء المحاسبة دور استشاري في لجنة المؤشر".