بعد تحليق مسيّرات كوريا الشمالية في مجالها.. سيؤول: جهوزية جيشنا ناقصة!

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رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يعتبر اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية للمجال الجوي لبلاده، أنّه يكشف النقص في تدريب وجهوزية جيشه.

صرح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، بأنّ اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية للمجال الجوي لبلاده، "يكشف النقص في تدريب وجهوزية الجيش الكوري الجنوبي"، منتقداً الرد العسكري على اختراق الحدود.

وقال سوك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنّه "سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة"، مضيفاً أنّ الحادث أظهر "نقصاً كبيراً في استعداد جيشنا" وتدريبه على مدى السنوات الماضية، مؤكداً بوضوح "الحاجة لمزيد من الاستعداد والتدريب المكثف".

وتابع أنّ بلاده كانت تخطط "لإنشاء وحدة طائرات مسيرة لمراقبة واستكشاف المنشآت العسكرية الكورية الشمالية الرئيسية، وأنّها ستُعجل الآن بالخطة قدر الإمكان"، مُتعهداً بـ"تعزيز قدرتها على المراقبة والاستطلاع بطائرات مسيرة متخفية متطورة".

وكانت كوريا الجنوبية ردت أمس الإثنين، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.

بعد تجاوز المسيرات الحدود تعطلت نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية

من جهتها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إنّ "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدةً أنّها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنباً للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنّه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في إفادة صحافية، إنّ الجيش "اكتشف آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفاً أنّ "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".