المركز الكاثوليكي يعلن رسالة البابا في اليوم العالمي للسلام ال 56

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أعلنت اليوم رسالة البابا فرنسيس لمناسبة اليوم العالمي للسلام السادسة والخمسين بعنوان "لا أَحَدَ يَستَطيعُ أَن يُخَلِّصَ نَفسَهُ وَحدَهُ، نَبدَأُ مِن جَديد من covid-19 لِنَرسُمَ مَعَاً طَريقَ السَلام "، في مؤتمر صحافي في المركز الكاثوليكي للإعلام شارك فيه رئيس اللجنة الأسقفية لوسائـل الإعـلام المطران أنطوان نبيل العنداري، رئيس لجنة عدالة وسلام مطران صيدا للموارنة مارون العمّار ، النائب البطريركي البطريركي للسريان الكاثوليك لشؤون الشبيبة المطران جول بطرس ومدير المركز الكاثوليكي الاب عبده أبو كسم.