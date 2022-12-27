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نهرا ترأس اجتماعا لمجلس الامن الفرعي واجراءات استثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة خلال فترة الاعياد

27
DECEMBER
2022
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ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، حضره كل من النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد وائل أبو شقرا ، قائد درك منطقة الشمال الإقليمية العقيد يوسف درويش، المساعد الأول لقائد منطقة الشمال الإقليمية العقيد فواز محفوض ، قائد سرية طرابلس بالوكالة العقيد فادي بيطار ، مساعد قائد سرية طرابلس العقيد فادي بيطار، قائد سرية درك زغرتا العقيد ميلاد نصر، قائد سرية درك أميون العقيد إلياس ابراهيم، المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال العقيد ايمن سنو، رئيس فرع معلومات الشمال في قوى الامن الداخلي العقيد محمد عرب، آمر مفرزة طرابلس القضائية العقيد ريمون خليفة، رئيس دائرة أمن عام الشمال المقدم عزار الشامي، رئيس مكتب معلومات الامن العام المقدم هادي حريري، رئيس مكتب مكافحة الارهاب في الشمال المقدم وسيم الخير ، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في الشمال المقدم ابراهيم راشد، قائد الفوج السيار الرابع المقدم زياد شحيطة، رئيس مكتب أمن طرابلس - مخابرات الجيش الرائد محمد عوض، آمر مفرزة استقصاء الشمال الرائد بطرس سيدة،مساعد امر مفرزة استقصاء الشمال الرائد عمر السيد، رئيس مكتب معلومات طرابلس، النقيب بشير ابراهيم رئيس مكتب التحقيق في فرع المعلومات في الشمال والنقيب مصطفى شعراني، قائمقام بشري ربى الشفشق، رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي و رئيس دائرة البلديات ملحم ملحم.

استهل المحافظ نهرا الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، متمنيا لهم "اعيادا مجيدة وسعيدة"، شاكرا للاجهزة الامنية والعسكرية "تعاونها لتحقيق الامن والاستقرار والطمانينة لابناء طرابلس والشمال بالتعاون مع الاجهزة القضائية المختصة".

بعد الاجتماع اصدر المجتمعون بيانا اكدوا خلاله "اتخاذ الاجراءات المناسبة والاستثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة خلال فترة الاعياد"، وحذروا من" اطلاق الاعيرة النارية خلال منتصف ليل نهاية العام الحالي"، مؤكدين ان" الاجهزة المختصة ستقوم بتوقيف كل المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص وانزال اشد العقوبات بحقهم".

وشدد المجتمعون على "مكافحة ظاهرة حرق الدواليب المطاطية في بعض المناطق طرابلس، وانزال اشد العقوبات ايضا بحق مرتكبي هذه الجريمة البيئية والصحية".

 

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