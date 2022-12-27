بيان جديد لحاكم المركزي... القرار ساري المفعول من اليوم!

A + A -

شدّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على البيان الصادر سابقًا والذي سعّر من خلاله Sayrafa على 38,000 ليرة، وأشار إلى أن "مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات دون سقف لقيمة العمليات.



وأكّد أنَّ, "ليس من شروط متعلّقة بتنفيذ هذه العمليات، والتي ستنفذ تلقائياً حينما تتقدّم المصارف اللبنانية من مصرف لبنان بالليرات اللبنانية وسيسلمها فوراً وبالمقابل الدولارات، كما أن هذا القرار ساري المفعول من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر".



وسيمدّد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يوم عمل وذلك حتى 31 كانون الثاني 2023.