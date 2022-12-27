قرارٌ من مصرف لبنان بشأن صيرفة!

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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانٌ جاء فيه, "إرتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد والتي امتدت لمدة ثلاث أيام 2000 ل ل في السوق الموازية ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود".



وأضاف, "هذا الارتفاع سبب تضخم في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار".



وتابع, "بناءً على ذلك وعلى أساس المواد 75 و83 من قانون النقد والتسليف, تقرر ما يلي:

أولاً: رفع سعر sayrafa ليصل الى 38000 ل ل.



ثانيًا: يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر 38000 ل ل ويمكن للافراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات, وذلك حتى إشعار آخر".