أبي رميا: نأمل ألا ينتقل النكد السياسي الى الرياضة

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أمل رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا الا ينتقل النكد السياسي الى الرياضة طالبا من الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة إجراء انتخابات ديمقراطية فالرياضة هي رسالة سلام ومحبة ووحدة بين الشعوب.

ولفت ابي رميا في خلال رعايته حفل تكريم منتخب السيدات في الكرة الطائرة بعد فوزه ببطولة غرب آسيا من تنظيم اللجنة الخماسية لتسيير اعمال الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة برئاسة ميشال ابي رميا، الى شغفه بالرياضة منذ الصغر اذ نشأ في بيت يعير للرياضة اهمية وساهم في اعطاء مساحة لها في إهمج حيث انتشرت لعبتا الكرة الطائرة وكرة الطاولة "بينغ بونغ".

وتوجه ابي رميا الى منتخب السيدات بالقول:" نحن نفتخر بكن فالرياضة شكلت في الآونة الأخيرة مصدر الأخبار الجيدة عبر انتصاراتكن وعبر الانجازات اللبنانية العالمية في مجال الرياضة موحدة بذلك الشعب اللبناني حول من مثله خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية."

واسف ابي رميا الى تقاعس الدولة اللبنانية عن دعم الرياضة وتبريرها لذلك مشيرا الى المعارك التي كان يقوم بها لرصد موازنة لوزارة الشباب والرياضة. واعتبر ابي رميا الرياضيين اللبنانيين ابطالا بل اسطورة عبر تحقيق الانجازات الرياضية في ظل موازنة شبه معدومة للرياضة لاسيما مع تفاقم الازمة المادية والاقتصادية، وتمنى لمنتخب السيدات في الكرة الطائرة الفوز بالبطولة العربية التي ستجرى في الكويت في شهر شباط المقبل.