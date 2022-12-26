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حمية: آليات الأشغال تواصل جرف الثلوج وفرقها تعمل على تنظيف مجاري المياه

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه الى ان آليات وجرافات وزارة الاشغال العامة والنقل تواصل جرف الثلوج وفتح الطرقات في جميع المناطق التي تتساقط فيها الثلوج على مدار اليوم.

واكد أن مراكز جرف الثلوج ستبقى على أهبة الاستعداد عند وصول أي منخفض أو عاصفة ثلجية الى ‎لبنان.

لنتكامل جميعاً لأجل السلامة العامة وطرقات سالكة.

كما أكد حميه أنه كما في المناطق الجبلية، كذلك على الساحل، وعلى كافة الطرقات والاوتوسترادات الخاضعة لنطاق صلاحيات وزارة الاشغال العامة والنقل، تقوم الورش التابعة لمتعهدي الوزارة بالعمل المستمر ليلاً ونهاراً بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار . مجدداً لنتكامل معاً لأجل ‎السلامة المرورية.