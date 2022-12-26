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التوافق على رئيس جديد ليس في متناول اليد

26
DECEMBER
2022
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

حتى في زمن الاعياد، الحركة السياسية كثيفة، ولو انها حتى الآن بلا بركة رئاسية.

فالتوافق على رئيس جديد ليس في متناول اليد، تماما كآلية تصريف الاعمال، في ظل شغور رئاسي متماد، وازمة حكومية عالقة عند تداعيات الجلسة الاخيرة.

لكن، بغض النظر عن النتائج العملية التي تبقى رهن المواقف والتطورات، من الواضح ان التيار الوطني الحر الذي عمل كثيرون لعزله، خصوصا بعد نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون، نجح بكسر الطوق، وتحول محورا للمشاورات الداخلية والخارجية في ملف انتخاب الرئيس والرزمة السياسية التي يدور الحديث حولها في بعض الكواليس.

كل ذلك، فيما اللاعبون الآخرون على الساحة المسيحية خصوصا، كالقوات والكتائب وغيرهما من الاطراف والشخصيات، يبدون هم في حالة العزلة التي تمنَوها للتيار، مكتفين بتغريدة من هنا وتصريح من هناك، وببعض الحراك السياسي الخجول من هنالك، على هامش الاحداث.

فإذا كانت حركة رئيس التيار جبران باسيل بين الدوحة وباريس، وما بين العاصمتين من زيارات واتصالات معلنة او بعيدة عن الاعلام، تشكل يوميا مدار رصد وتحليل من اكثر من طرف، فلقاءاته المحلية في المدة الاخيرة استقطبت كل الاضواء، حيث حققت خروقات نوعية، اقله من حيث الشكل، مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وآخرين.

واليوم، أكد مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا للاو تي في ردّاً على سؤال حول ما اذا كان هناك قطيعة بين الحزب والتيار الوطني الحر أنه ما من قطيعة أبداً، لا بل على عكس، فقد شكّلت الأعياد مناسبة للتواصل والتلاقي، مضيفاً: “لقد اتصلت وقدمّت التهنئة بعيد الميلاد المجيد باسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، وكذلك لرئيس التيار النائب جبران باسيل، على أمل في أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من الحوار والتواصل لما فيه خير للطرفين”. وختم صفا بالقول:”رسالة السيد المسيح هي رسالة خير ومحبة وفي هذا الزمن المبارك نتمنى أن تعمّ الأجواء الهادئة البعيدة عن التشنّجات بين مختلف الأطراف، لما فيه خير للبنان واللبنانيين”. وفي الموازاة، لفت اليوم موقف لنائب الامين العام لحزب الله، تحدث فيه عن رئيس “مجرب في السياسية”، في سياق تغريدة قال فيها:

“نحن نريد رئيساً مجرَّباً في السياسة، قادراً على التواصل مع الجميع داخلياً وخارجياً، أولويته الإنقاذ الاقتصادي لا ينحازُ ولا يُستفزُّ ولا يخضع للإملاءات الخارجية”.

 

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