وفيق صفا للـotv: ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار وقد شكّلت الأعياد مناسبة للتواصل والتلاقي

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أكد مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا للـotv الى ان ما من قطيعة أبداً بين الحزب والتيار وقد شكّلت الأعياد مناسبة للتواصل والتلاقي وأنا اتصلت وقدمّت التهنئة بعيد الميلاد المجيد باسم السيد نصرالله للرئيس عون ولرئيس التيار النائب جبران باسيل.

وأمل صفا في أن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من الحوار والتواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر لما فيه خير للطرفين، مشيرا الى ان رسالة السيد المسيح هي رسالة خير ومحبة وفي هذا الزمن المبارك نتمنى أن تعمّ الأجواء الهادئة البعيدة عن التشنّجات بين مختلف الأطراف، لما فيه خير للبنان واللبنانيين.