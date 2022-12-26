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"التقدمي" جال على المرجعيات المسيحية في صيدا والاقليم مهنئا بالعيد

26
DECEMBER
2022
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جال وفد من وكالات داخلية الشوف الأعلى وإقليم الخروب والجنوب، في الحزب التقدمي الإشتراكي، بتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، على الأديرة والمرجعيات الروحية المسيحية، مهنئا بعيد الميلاد المجيد، وضم الوفد: الدكتور ناصر زيدان ممثلا رئيس الحزب وليد جنبلاط، النائب بلال عبد الله ممثلا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، عضو مجلس قيادة الحزب الدكتور وليد صفير، وكيل داخلية الشوف الدكتور عمر غنام، وكيل داخلية اقليم الخروب ميلار السيد، وكيل داخلية الجنوب حسين ادريس ووكلاء سابقون.

وكانت المحطة الأولى للوفد في مطرانية صيدا ودير القمر المارونية، حيث قدم التهاني لراعي الابرشية المطران مارون العمار الذي رحب بالوفد.

ثم انتقل الوفد إلى مطرانية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك، وقدم التهاني للمطران إيلي الحداد، حيث القى زيدان كلمة باسم الوفد، فنقل تحيات وتهاني رئيس الحزب ورئيس اللقاء الديمقراطي، آملا في أن "تكون السنوات القادمة أفضل على لبنان، وأن نتخلص من هذه العتمة السوداء، التي تخيم على بلدنا". وقال: "الحفاظ على لبنان مسؤوليتنا جميعا، ونغتنم فرصة الأعياد لتكون مناسبة للقاء والتواصل والتعاون الذي نؤكد عليه مجددا".

الحداد

من جهته، رد المطران الحداد بكلمة مرحبا بالوفد، ثم حيا رئيس الحزب، مشيرا إلى أن "العيد هو موسم للقاء اللبناني مع أخيه اللبناني، حيث نضع كل شيء مصطنع ومركب، ونعود إلى الفرحة التي يمثلها العيد وهو فرحة التلاقي".

وعبر الحداد عن تأييده "لخطوات الإنسان اللبناني الذي يريد الراحة في وطن حقيقي، فالوطن يحقق أحلام وحقوق كل المواطنين أكثر مما تحققه الطوائف، التي أصبحت بمثابة سجون للبنانيين".

دير المخلص

بعدها زار وفد من وكالة داخلية إقليم الخروب، ضم النائب بلال عبدالله ممثلا رئيس الحزب، وكيل الداخلية ميلار السيد ممثلا النائب جنبلاط، والوكلاء السابقين الدكتور بلال قاسم، الدكتور سليم السيد، منير السيد، عدنان حسين، وليد بو عرم، وأمين سر الوكالة ناهي نصرالدين، والمعتمدين ومدراء الفروع، ورئيس بلدية سبلين محمد يونس، دير المخلص، حيث قدم التهاني للرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت انطوان ديب ولرئيس الدير الاب شارل ديب.

وهنأ النائب عبدالله باسم رئيس الحزب والنائب جنبلاط بحلول الاعياد وقال: "كل زيارة إلى هذا الصرح تجعلنا نتمسك أكثر بالعيش الواحد الذي يجمعنا"، مؤكدا انه "كلما بقينا اسرى الاعتبارات الطائفية والمذهبية الضيقة، لن نستطيع استنباط حلول للبنان"، آملا في أن نخرج في السنة الجديدة من هذا النفق، معتبرا أنه "اذا لم تضع القوى السياسية، ونحن منها، وجع الناس والانهيار الحاصل في أولوياتها، نكون غير مؤهلين لقيادة البلد".

واضاف: "نحن من أوائل دعاة الحوار، ومستمرون به بغض النظر عمن يعترض او يغضب، فالحوار مطلوب ولا أحد يلغي احدا. ونتمنى لبلدنا الخروج من هذا النفق".

ورحب الأرشمندريت ديب بالوفد وقال: "الحوار والتلاقي فيما بيننا هو اساس للبناء، ونهج الإنفتاح والحوار الذي يتبعه وليد بك ضروري جدا، فهو منفتح على الجميع، ونحن كلبنانيين لا نستطيع إلا وأن ننفتح ونتواصل مع بعضنا البعض. والجميع يعلم علاقة هذا الدير بقصر المختارة، وهذه العلاقة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي تاريخية منذ العام 1700 أيام قبلان القاضي. هنا بيت الكل، والدير سيبقى سائرا على هذا النهج والخط مع الجميع، فهكذا بني لبنان".

بعدها، انتقل الوفد إلى دير سيدة البشارة، وقدم الوفد التهاني للرئيسة العامة للرهبانية المخلصية الأم تيريز روكز والراهبات.

الناعمة

وزار وفد وكالة داخلية الشوف الذي ضم غنام وأعضاء جهاز الوكالة والمعتمدين والدكتورة عون دير مار جرجس في الناعمة، مهنئا رئيس الدير الأب سمير الغاوي والرهبان بالأعياد.

 

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