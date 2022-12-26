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خبر مهم بشأن قروض الإسكان

26
DECEMBER
2022
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طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في تصريح، إلى أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية، مشيرا إلى ان "مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية". 
 
وقال: "سواء كان سعر الصرف 1500 ليرة او 8000 او 15 ألف ليرة، فلا علاقة لنا بالموضوع، فنحن لا نعطي قروضا بالدولار كي يتأثر المقترض"، مشددا على عدم تأثير هذا الأمر على مجريات آلية الدفع وعلى آلية إعطاء القروض من قبل المصرف.
 
وتابع: "لا يزال باب تقديم طلبات الإسكان مفتوحا حتى نهاية السنة، وفي بداية السنة الجديدة، سنقيم الوضع وعلى ضوء ذلك سنحاول المساعدة"، وأكد ان "مهمة مصرف الإسكان إنسانية، وهي ليست تجارية هدفها تحقيق أرباح أو توزيعها".
 
من جهة أخرى، لفت حبيب إلى أن "المساعي مع الصندوق الكويتي لا تزال قائمة خصوصا لجهة دعم مصرف الإسكان كجزء من حل يشمل مصادر تمويل أخرى يمكن أن تساعد في استمرار منح القروض".
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