living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالتفاصيل: عملية سلب بقوّة السلاح في الشويفات

26
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة
 
البـــلاغ التالــــي:
 
بتاريخ 8-9-2022، وفي أثناء مرور أحد المواطنين على متن دراجته الآليّة، في محلّة التيرو-الشويفات، اعترضه شخصان على متن دراجة آلية وسلباه مبلغ /30/ ألف دولار و/1000/ يورو و/30/ مليون ليرة لبنانية ودراجته، بعد أن أطلقا النّار من مسدس حربي، باتّجاهه.
 
من خلال المتابعة ولتحقيقات والاستقصاءات، توصّلت عناصر مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية إلى تحديد هويّة أحد المشتبه فيهما (مطلق النّار)، ويدعى:
 
ح. ش. خ. (من مواليد عام 1982، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرم ترويج مخدّرات.
 
ad
من خلال الرّصد والتعقّب تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيفه وضبط المسدس الذي نفذّ به العملية، وذلك على الرّغم من التمويه الذي أجراه كقيامه ببيع دراجته الآلية وشراء أخرى وتغيير تسريحة شعره ولحيته ولباسه.
 
بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعملية السّلب، بالاشتراك مع شخص آخر ملقّب بـ"علي أميرة"، وأنّ حصّته من العملية كانت مائة مليون ليرة لبنانية.
 
من خلال المتابعة، تمكّنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان المشتبه فيه الثّاني (علي أميرة)، ويُدعى:
 
ع. م. (من مواليد عام 1986، لبناني)
وقد أوقفته في محلّة حيّ السّلّم / شارع البركات، وضبطت بحوزته رمّانة يدويّة ومسدّس حربي.
 
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout