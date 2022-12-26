رغم أزمته الطاحنة.. تكلفة احتفالات "الكريسماس" في لبنان الأعلى عالميا

A + A -

كشف دراسة لموقع "World Remit"، حول تكلفة إجازات عيد الميلاد "الكريسماس" في مجموعة واسعة من دول العالم، مفاجأة، بعدما حل "لبنان" في صدارة الترتيب، وفقاً للتكلفة الإجمالية لكل أسرة.

وأسس الموقع بياناته على 3 أوجه للإنفاق هي "تكلفة الطعام"، و"تكلفة عمليات التزيين"، و"هدايا عيد الميلاد"، والتي تخطت 2000 دولار في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.

وكان للطعام وزن نسبي كبير في التكاليف في بعض البلدان، خاصةً لبنان والفلبين والدول الإفريقية تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر، وفقاً لما "اطلعت عليه "العربية.نت".

ولكن في معظم الدول، كان الجزء الأكبر من ميزانية "الكريسماس" مخصصاً للهدايا. ومثلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاث في أكثر من نصف البلدان. في الواقع، وجد 60% من جميع البلدان أنها تنفق المزيد من ميزانياتها على الهدايا والطعام.

تضخم عيد الميلاد وارتفاع التكلفة

ويؤثر التضخم العالمي أيضاً على التسوق في عيد الميلاد هذا العام. وفقاً لتقرير WorldRemit 2022 Cost of Christmas Study، وتوقع التقرير زيادة تصل إلى 156% في التكلفة الإجمالية لأعياد الميلاد هذا العام، بسبب زيادة التضخم.

ونظرت دراسة العام الماضي في 14 دولة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من متوسط التكاليف للطعام خلال الإجازات. وفي عام 2022، شهدت الدراسة زيادة في أسعار سلع الكريسماس لبعض هذه البلدان الأربعة عشر. وتم إضافة 9 دول جديدة إلى القائمة.

من بين 23 دولة شملها الاستطلاع في عام 2022، من المرجح أن تنفق الاقتصادات النامية مثل الفلبين وأوغندا ونيجيريا أكثر من 100% من إجمالي دخلها الشهري في عيد الميلاد، بينما في المملكة المتحدة، سيكلف عيد الميلاد 65% أكثر مما كان عليه في عام 2021.