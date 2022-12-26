living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رغم أزمته الطاحنة.. تكلفة احتفالات "الكريسماس" في لبنان الأعلى عالميا

26
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف دراسة لموقع "World Remit"، حول تكلفة إجازات عيد الميلاد "الكريسماس" في مجموعة واسعة من دول العالم، مفاجأة، بعدما حل "لبنان" في صدارة الترتيب، وفقاً للتكلفة الإجمالية لكل أسرة.
 
وأسس الموقع بياناته على 3 أوجه للإنفاق هي "تكلفة الطعام"، و"تكلفة عمليات التزيين"، و"هدايا عيد الميلاد"، والتي تخطت 2000 دولار في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية طاحنة.
 
وكان للطعام وزن نسبي كبير في التكاليف في بعض البلدان، خاصةً لبنان والفلبين والدول الإفريقية تجاوز 45% من موازنة أعياد الميلاد للأسر، وفقاً لما "اطلعت عليه "العربية.نت".
 
ولكن في معظم الدول، كان الجزء الأكبر من ميزانية "الكريسماس" مخصصاً للهدايا. ومثلت الهدايا التكلفة الأعلى بين المؤشرات الثلاث في أكثر من نصف البلدان. في الواقع، وجد 60% من جميع البلدان أنها تنفق المزيد من ميزانياتها على الهدايا والطعام.
 
تضخم عيد الميلاد وارتفاع التكلفة
ويؤثر التضخم العالمي أيضاً على التسوق في عيد الميلاد هذا العام. وفقاً لتقرير WorldRemit 2022 Cost of Christmas Study، وتوقع التقرير زيادة تصل إلى 156% في التكلفة الإجمالية لأعياد الميلاد هذا العام، بسبب زيادة التضخم.
 
ونظرت دراسة العام الماضي في 14 دولة، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من متوسط التكاليف للطعام خلال الإجازات. وفي عام 2022، شهدت الدراسة زيادة في أسعار سلع الكريسماس لبعض هذه البلدان الأربعة عشر. وتم إضافة 9 دول جديدة إلى القائمة.
 
من بين 23 دولة شملها الاستطلاع في عام 2022، من المرجح أن تنفق الاقتصادات النامية مثل الفلبين وأوغندا ونيجيريا أكثر من 100% من إجمالي دخلها الشهري في عيد الميلاد، بينما في المملكة المتحدة، سيكلف عيد الميلاد 65% أكثر مما كان عليه في عام 2021.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout