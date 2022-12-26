منخفض جوي مع أمطار رعدية وثلوج

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يؤثر على لبنان اليوم منخفض جوي معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة، ومن المتوقع ان يستمر لغاية فجر يوم غد الثلاثاء، بحيث يترافق مع امطار رعدية وثلوج على ١٣٠٠متر خاصة في الشمال.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة، بقاعا بين ١ و ١٠ ، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٣ و ٩ درجة

٢- الجو : غائم مع تساقط أمطار وثلوج على ١٧٠٠متر وتتدنى تدريجياً لتطال ١٣٠٠متر خاصة شمالاً فيما تصبح محلية عصرا

٣- الرياح : شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء :مستقر وغائم وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الاربعاء :مستقر وغائم وبارد والحرارة وتتراوح بين ١١ و ١٧ درجة ساحلا وبين ٢ و ١١ بقاعاً وبين ٣ و ١٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.