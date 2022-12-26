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طرابلسي: هل يوجد أي بند بالدستور لم ينتهك منذ سنة إلى الآن؟

26
DECEMBER
2022
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تعقيباً على ما كشفه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عن نيته إطلاق مبادرة جديدة مطلع العام المقبل، أشار عضو التكتل النائب ادغار طرابلسي إلى أن "تكتل لبنان القوي يعمل لضمان الاتفاق على برنامج سياسي متكامل يشمل الرئاسة والحكومة وضمان الإصلاحات وليس ضمان انتخاب رئيس الجمهورية لوحده".

وردا على سؤال حول من هو مطروح لاسم الرئيس، قال طرابلسي في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "وهل يخلو لبنان من الأسماء الجيدة على قاعدة سمينا أفضل ما عنا وعندما يصل الى الرئاسة يتنصل من تعهداته؟"، مذكّرا بأن "التكتل عندما رشح العماد ميشال عون كان البرنامج حاضرا، واول سنتين من بداية العهد كان الوضع جيدا لكن بعد ذلك التاريخ انتهى كل شيء ولسنا مضطرين لاستعادة التجربة ذاتها. لذلك قررنا ان نبادر باتجاه الشركاء الآخرين للاتفاق على البرنامج والضمانات".

وبشأن ما يشكله الاتفاق المسبق على كل هذه السلة من احتمال خرق للدستور، سأل طرابلسي: "هل يوجد أي بند بالدستور لم ينتهك منذ سنة إلى الآن، الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه؟"، مشددا على ضرورة الاتفاق على سلة متكاملة لضمان المؤسسات، متوقعاً تأخير انتخاب الرئيس للوصول الى حوار واتفاق على كل هذه البنود.

وعن موقف التكتل من الحوار في حال جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه مطلع السنة الجديدة، ردّ طرابلسي بالقول: "سبق وأعلنا أننا لسنا ضد الحوار، لكن لسنا مع الحوار لتسمية الرئيس فقط بل الحوار على برنامج سياسي واقتصادي متكامل".

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