رعد: أقصر الطرق لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية هو التوافق... الأميركي يعتبر نفسه أهم صديق للبنان لكن من يقطع الكهرباء عنه؟

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "أننا قبل أشهر من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، كنّا نسهر ونتعب ونِكدّ ونُشجّع وندفع هذا الطرف وذاك الطرف من أجل أن يتلاقوا لتشكيل حكومة لأن بلداً من دون حكومة لا يمكن أن يُدار".





كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة صير الغربية الجنوبية أمس، بمشاركة شخصيات وفعاليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وسأل رعد: كيف ندير شؤون الناس ونُلبّي مصالحهم ونوفّر حاجاتهم؟ وكيف نعالج الأزمات المتراكمة إذا لا يوجد مسؤولية وسلطة وحكومة في البلد؟ فمن يتصدى لهذا الأمر .

وأشار رعد إلى أنّ البعض كان يستهزء والبعض كان يُسيء النية ويقول "من يريد أن يشكل حكومة لا يريد لهذا البلد أن ينتخب رئيس للجمهورية".

وأضاف أنه منذ شهرين ونحن بلا رئيس للجمهورية، إذن ماذا فعلنا، أين البطولة بعدم تشكيل الحكومة وأين العقل النيّر الذي رفض تشكيل الحكومة، ولو شُكّلت الحكومة وانتخبنا الآن رئيساً للجمهورية ما كان سيحدث؟ .

وتابع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: لا أحد يُلغي أحد، ورئيس الجمهورية يعمل مع رئيس الحكومة وعند انتخاب رئيسٍ للجمهورية تَسقُط الحكومة ويتشكّل غيرها .

واعتبر رعد أنّ النّكد السّياسي والمصالح الأنانية والفئوية والشخصية وضيق الأفق والحقد والعصبية والعنصرية التي تسوّق بعض المسؤولين في سياساتهم هي من تخرّب البلد .

وقال: ما المانع من أن نتّفق ونتحاور مع بعضِنا البعض ونرى من أصلح في هذا الظرف ليتسلم رئاسة الجمهورية ويتعاون مع الجميع، مشدداً على إعتماد موازين ومعايير ومقاييس وكلما اقتربت هذه المقاييس من بعضها البعض تقترب المسافة بين الآراء وننتخب رئيسًا ونصِل، لكن لا أحد يريد أن يفكر بالطريقة التي نصل بها إلى الحل.

كما أكد رعد أن أقصر الطرق الآن لانتخاب رئيسٍ للجمهورية هو التوافق، وحاجات البلد المُلحّة الآن تقتضي أن يكون الرئيس له مواصفات مختلفة، وتعالوا لنتفاهم عليها.

وتابع رعد: نحن قادرون على هذه الخطوة لكي نُبعد عن الناس الأوهام أنّ البلد انتهى أو أنه سيحصل حرب داخلية.

وجدّد رعد التأكيد على أننا بحاجة إلى إلتزام المنطق لكن هناك أشخاص تريد أن تحكم البلد بدون منطق ، ويوجد أشخاص لا قُدرة لها على الحكم إلّا بالمال ، ولا تقدر على ذلك إلّا اذا كانت في جيبة الدولة الفلانية، ونحن لا نريد بلدنا وشعبنا في جيبة أحد، مضيفاً إلى أنهم يزايدون علينا بالإستقلال وفي السيادة وكل تمويلهم من الخارج وعندما تُناقشهم يقولون هؤلاء أصدقاء.

وتابع النائب رعد أن الأميركي يعتبر نفسه أهم صديق للبنان لكن من يقطع الكهرباء عن لبنان؟ ومن يمنع استيراد المواد الغذائية إلى لبنان؟ ومن يعطّل تشكيل الحكومة؟ ومن لا يريد أن يأتي رئيس للجمهورية إلّا صديق له؟ يضعون كلّ طاقاتهم من أجل أن تنعدم الحياة في هذا البلد .

وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قائلاً: الذي يعرف كيف يميّز بين العدو والصديق يستطيع أن يبني دولة في لبنان ويمنع من يدّعي صداقة لبنان بأن يمدّ يده على هذا البلد ومصالح اللبنانيين .