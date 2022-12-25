living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء تربوي في دارة مجدليون تناول هموم المدارس في صيدا والجوار

25
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد في دارة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مجدليون وبدعوة منها، لقاء بين مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومديري الثانويات الرسمية في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار تناول هموم وشجون هذه المدارس واداراتها.

استهلت الحريري اللقاء بكلمة ترحيبية اشارت فيها الى ان الهدف من هذا الإجتماع هو تسيير وتسهيل عمل مديري الثانويات الرسمية في صيدا والجوار ومقاربة وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق انتظام العمل فيها.

ثم كان عرض من قبل المدراء المشاركين، للمشاكل والتحديات الإدارية والمالية واللوجستية التي تواجهها الثانويات الرسمية في صيدا والجوار.

من جهته عرض فايد للإجراءات المتخذة لمواجهة هذه العوائق ولما يتم التحضير له لتأمين استمرارية العمل وتمكين المؤسسات التربوية من مواصلة العام الدراسي وانجاز المناهج بسلاسة. واكد على مديري الثانويات ضرورة الإستمرار في مواجهة هذه المرحلة الصعبة التي لا بد ان تنتهي ويتم تجاوزها عبر تضافر جهود الجميع.

وختم اللقاء بشكر من فايد والمدراء للسيدة الحريري على دعوتها ومبادراتها المستمرة في سبيل حماية التربية وكل مكونات القطاع التربوي في لبنان .

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout