لقاء تربوي في دارة مجدليون تناول هموم المدارس في صيدا والجوار

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عقد في دارة رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مجدليون وبدعوة منها، لقاء بين مدير التعليم الثانوي خالد فايد ومديري الثانويات الرسمية في الشبكة المدرسية لصيدا والجوار تناول هموم وشجون هذه المدارس واداراتها.

استهلت الحريري اللقاء بكلمة ترحيبية اشارت فيها الى ان الهدف من هذا الإجتماع هو تسيير وتسهيل عمل مديري الثانويات الرسمية في صيدا والجوار ومقاربة وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعيق انتظام العمل فيها.

ثم كان عرض من قبل المدراء المشاركين، للمشاكل والتحديات الإدارية والمالية واللوجستية التي تواجهها الثانويات الرسمية في صيدا والجوار.

من جهته عرض فايد للإجراءات المتخذة لمواجهة هذه العوائق ولما يتم التحضير له لتأمين استمرارية العمل وتمكين المؤسسات التربوية من مواصلة العام الدراسي وانجاز المناهج بسلاسة. واكد على مديري الثانويات ضرورة الإستمرار في مواجهة هذه المرحلة الصعبة التي لا بد ان تنتهي ويتم تجاوزها عبر تضافر جهود الجميع.

وختم اللقاء بشكر من فايد والمدراء للسيدة الحريري على دعوتها ومبادراتها المستمرة في سبيل حماية التربية وكل مكونات القطاع التربوي في لبنان .