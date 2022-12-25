المكاري زار المطران سويف معايدا: نتمنى ان تكون هذه المطرانية جامعة لابناء طرابلس والشمال من كل الطوائف

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زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف في دار المطرانية في طرابلس، وقدم له التهاني بحلول عيد الميلاد.

وقال الوزير المكاري: "زيارتنا هذه لمعايدة سيادة المطران سويف، وفي حديثنا معه سألناه عن معنى كلمة "الإلاية" فأجابنا بانها المكان الجامع، من هنا نتمنى ان تكون هذه الإلاية- المطرانية جامعة لابناء طرابلس والشمال من كل الطوائف، بخاصة في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد، جئنا لنقدم لسيادته كل الدعم ونأخذ منه البركة".

وختم: "ان النهج الذي نتبعه دائما، هو نهج العيش المشترك في طرابلس ومحيطها، ونحن تربينا على هذا الاساس وسنبقى كذلك".