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هجوم من اعلاميي "المنار" على " الجديد"!

25
DECEMBER
2022
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ما زالت حلقة داليا أحمد على الجديد أول من أمس، والتي تناولت فيها الممثلة جوانا كركي بشخصية "بتول" أهالي الجنوب بطريقةً مستفزةٍ وإعتبرها الكثيرون غير أخلاقية ، تتردد اصداؤها على مواقع التواصل وبين النواب والاعلاميين. فقد علق إعلامي المنار بهجومٍ عنيفٍ على قناة الجديد ، منهم الاعلامي سهيل دياب الذي قال :" لفت ودارت في مقدمتها حتى تهرب من سوء فعلتها دون ان تتقدم بإعتذار لنساء الجنوب والذين يشرفون الوطن بعظيم إيمانهم وعفتهم ومقاومتهم الغازي والمحتل ،والانكى ربطها حملة ادانتها بالتغطية على حادثة اليونيفل ولانها اصرت ان تكون بمستوى صرماية عتيقة وهذا محتواهم نقول #الجديد_باعت_شرفها. "


كما علق الإعلامي محمد قازان قائلاً :" القصة أبعد من مجرد مزحة أو إساءة من قبل مقدمين لاهثين خلف إعلانات الرايتنغ، أو ممثلين سطحيين غير موهوبين. القصة هي استهداف ثقافي أوكلت مهمته لصحافيي وقنوات رجال الأعمال، ويتم الإلتفاف عليه عبر تسخيف نظرية المؤامرة. من بدعة فك الشيفرة إلى تأليب البيئة عبر ركوب الأزمة الإقتصادية. " .

أما الإعلامي حسن حمزة علق قائلاً :" هل يفترض بنا أن نشاهد هذا على أنه مقطع ترفيهي؟؟ مشهد مضحك؟؟ اتهام لشرف منطقة واهالي ومنطقة بأكملها بأعمال مشينة!! منطقة نصف ابنائها في المقابر والنصف الاخر جرحى دفاعا عن شرفهم، ويقال عنهم هكذا كلام، على أنه مقطع "مهضوم"!! هذا تحديدا عهر إعلامي ووصف لا يشبه إلا قائلوه!!"

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