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القرم: هذا الأمر خط أحمر

25
DECEMBER
2022
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أكّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ:" تعليق إضراب موظفي شركتي الخلوي يُعدّ فرصة للجلوس مع الوزارة والتفكير فيما يمكن التوصل إليه بهدف حل الأزمة بشكلٍ جذري".
 
وطمأن بأن لا زيادة إضافيّة على التعرفة الجديدة وهي خط احمر .
 
وفي حديث لإذاعة النور، أشار القرم إلى أنّ:" الإرسال عبر الشبكة تحسّن كثيراً عما كان عليه قبل الإضراب حيث أنّ التغطية أصبحت تشمل نحو 95 % من الأراضي اللبنانيّة، لافتاً إلى أنّ الإرسال سيتحسّن أكثر إذا ما إستمر الإضراب معلّقاً."
 
واشار الوزير القرم الى تحسن خدمات الخلوي بشكل كبير في لبنان واضاف :"بعد ان كان هناك 300 محطة ارسال متوقفة عن العمل في كل شركة خلوي أصبح هناك 85 محطة فقط".
 
وتطرّق الوزير القرم إلى واقع الإنترنت، فتحدّث عن مواجهة مشاكل كبيرة في عمليّة الصيانة جرّاء غياب الطاقة، مشيراً إلى خطوات بديلة يجب اللجوء إليها، موضحا ان قوة شبكات الانترنت في لبنان تحسنت كثيرا واصبح لبنان يحتل المركز 69 من اصل 139 بلدا بسرعة الانترنت .
 
وعن تعرفة أوجيرو، جزم وزير الإتصالات بأنّها ستتغيّر عاجلاً أم آجلاً غير أنّه رأى أنّ الوقت الحالي غير مؤاتٍ لذلك لأنّ تغيير التعرفة يحتاج لإجتماع مجلس وزراء.
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