ولعت بين نصر الله والبسام

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لا تزال قضية الفنانة جوانا كركي تتفاعل بعد تعرّضها بكلام وصف بـ"المعيب وغير الأخلاقي" عن النساء الجنوبيات في إطلالتها بشخصية "بتول" ضمن إحدى حلقات برنامج "فشة خلق" الذي تقدّمه الإعلامية داليا أحمد على قناة "الجديد".

وأطلت كركي عبر نشرة الأخبار على "الجديد" لتبرّر بأنّها لم تتعرّض لأحد بالشخصي وأنّ شخصية "بتول" هي مجرّد "كاركتير"، مؤكدة أنّها شيعية وابنة الجنوب ولا يزايدنّ أحد على حبها لبيئتها.

ودخل على خطّ الواقعة جواد نصرالله، نجل الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، الذي غرّد عبر "تويتر"، قائلاً: "المشكل انو نحن مزحنا تقيل اذا صارت مزحة القصة". وأرفق تغريدته بهاشتاغ "الموظفة السميكة".

وردّت عليه مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد"، مريم البسام، قائلة: "كل عمره السيد.. سيد بالميدان والكلام والموقف والتحدي الحق.. بس الله ما اعطاه ورثة، لا بل ابتلاه يا جواد".