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طقس عاصف في لبنان حتى الاثنين وهذه حال الطرق الجبلية صباحاً

25
DECEMBER
2022
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يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تحت تأثير كتل هوائية باردة مصحوبة بأمطار غزيرة، ثلوج، رياح ناشطة، وعواصف رعدية، وتبلغ ذروتها صباح الاثنين حيث يتدنّى مستوى تساقط الثلوج إلى مستوى الـ1500 متر، وفق ما أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية.
 
(معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 إلى 21 درجة مئوية).
 
ومع وصول المنخفض الجوي فجراً إلى لبنان، أفادت غرفة "التحكم المروري" عن حال الطرق:
 
- طريق عيناتا- الأرز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
 
- طريق كفرذبيان- حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئياً إلى غائم خلال الفترة الصباحية مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، تشتّد غزارة الأمطار بدءاً من الظهر مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة والتي تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكوّن الضباب بشكل كثيف على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع الـ1800 متر وما فوق فترة بعد الظهر ويتدنّى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس الـ1600 متر شمالاً.
 
الإثنين: غائم إجمالاً وضباب كثيف على المرتفعات مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة تؤدي الى تشكّل السيول على الطرقات، والتي تكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج لتلامس ارتفاع االـ1500 متر خاصة شمال البلاد، تخفّ حدّة الأمطاروالثلوج بدءاً من بعد الظهر وتنحسر تدريجيّاً خلال الفترة المسائية.
 
الثلثاء: غائم جزئيّاً خلال الفترة الصباحية وضباب على المرتفعات، وتحذير من تشكّل الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1700 متر خلال الفجر وساعات الصباح الأولى، يتحوّل الطقس تدريجيّاً إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
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