إلى جانب غوارديولا وكلوب.. الركراكي مرشح لجائزة أفضل مدرب!

A + A -

شهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم لسنة 2022، تواجد مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، إلى جانب أسماء وزانة في عالم التدريب.

وأصدر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، اليوم السبت، قائمة المدربين المرشحين لهذه الجائزة، حيث عرفت تواجد 15 مدربا، من بينهم مدرب عربي واحد.

وعرفت اللائحة تواجد كل من المغربي وليد الركراكي والإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.

كما رُشِّح لهذه الجائزة النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأميركيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.

وجاء إدراج مدرب "أسود الأطلس"، بعد الإنجاز الذي حققه، ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022، وإنهاء المنافسة في المركز الرابع.

وحقق وليد هذا الإنجاز بعد 3 أشهر فقط من تقلده منصب تدريب المنتخب المغربي.