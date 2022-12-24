خطر يُهدّد السكان… البزري يدعو لإزالة النفايات فوراً!

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دعا النائب عبد الرحمن البزري بلدية صيدا وإتحاد بلديات صيدا الزهراني للإزالة الفورية للنفايات المتراكمة بصورة عشوائية وكبيرة في منطقة الفيلات (التعمير) لأن الأمر لم يعد مقبولاً وبات يُهدد السلامة العامة وسلامة المواطنين وأمنهم الصحي.

هذا والتقى البزري في منزله وفداً من الهيئة الإسلامية للرعاية برئاسة المهندس فؤاد الجردلي، حيث جرى البحث في الأوضاع الحياتية والمعيشية في المدينة.

وثمّن البزري دور الهيئة وأنشطتها الرعائية ودورها في تجمع المؤسسات الأهلية، متمنياً للهيئة الإدارية الجديدة النجاح والتوفيق