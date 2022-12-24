النائب سيمون أبي رميا يعايد اللبنانيين

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توجه النائب سيمون ابي رميا بالمعايدة الى اللبنانيين بالقول:" نأمل ان يحمل زمن الميلاد المجيد نعمة الخلاص للبنان وتضيء نجمة بيت لحم دروب المعنيين لايجاد حلول للملفات المتعثرة وانتشال البلد من مساره الانحداري".

وكان ابي رميا قد شارك امس في "تيليتون سطوح بيروت" الميلادي الذي عرض عبر شاشتي الotv وتلفزيون لبنان بهدف جمع التبرعات لإحدى عشرة حالة انسانية.

ابي رميا اشار الى اهمية خطوات مماثلة في الأعياد لزرع البسمة على الرغم من المآسي والأزمات محييا جهود القيمين على هذه المبادرة والمشاركين فيها في لبنان والاغتراب لا سيما في فرنسا عبر جهود التجمع لأجل لبنان ورئيسه الدكتور انطوان شديد