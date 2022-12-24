لجنة الشباب في هيئة قضاء عكار إحتفلت بالميلاد برعاية النائب أسعد درغام

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برعاية عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام ولمناسبة الأعياد المجيدة، نظمت لجنة الشباب ـ هيئة قضاء عكار حفلة ميلادية لأطفال التيار (ما يزيد عن 300 طفل)، في مطعم الغرين لاند ـ عدبل، أحيا الحفل فرقة SISTERS التي قدمت نشاطات ميلادية، وعروضا من وحي المناسبة، كما تم تقطيع حلوى العيد وتوزيع الهدايا على الأطفال والمشاركين.



وتوجه مسؤول "لجنة الشباب والرياضة"، إيدي ابراهيم في كلمة له بالشكر من النائب درغام الذي أدخل الفرح الى قلوب الأطفال، متمنيا أعيادا مجيدة للجميع وأن يعم السلام وينعم اللبنانيين بالاستقرار. وقال: "العيد لا يكتمل الا بفرح الأطفال وها هم اليوم يعيشون بهجة العيد بالرغم من كل الظروف الصعبة". وفي الختام تم توزيع الهدايا على الأطفال.