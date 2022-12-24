تحت عنوان "العيد عنا غير"... مزار سيدة لبنان حريصا يحتفل بعيد الطّفل

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تحت عنوان العيد عنا غير، احتفل مزار سيدة لبنان حريصا بيوم الطفل، اذ توافد الى الباحة الخارجية من المزار، آلاف الاطفال الآتين من كل المناطق اللبنانية للمشاركة بفرحة العيد.

عند الساعة الرابعة بعد الظهر بدأ الاحتفال بحضور صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، بصلاة الافتتاح اذ بارك فيها غبطته الاطفال واهاليهم، وتوجه الى الحضور بكلمة معايدة من القلب.

بعد الصلاة بدأ وصول موكب ضخم من سيارات ودراجات تحمل أربعين بابانويل بالاضافة الى شخصيات عدة محببة للاطفال، على انغام الحان وتراتيل ميلادية. ترجلت الشخصيات الى الساحة وسط تصفيق الحضور وهيصة الاطفال، ليضفوا على العيد رونقا وجمالا، فتوجه اليهم الاطفال لأخذ الصور التذكارية معهم. ثم عاد الحماس والتصفيق مجددا لكنه كان مربوطا بحبس الانفاس، اذ استقبل الاطفال مجددا عشر بابانوالات من الجيش اللبناني فوج المجوقل، نزلوا من اعلى نقطة من البازيليك على الحبال الى الساحة. وبعد هذا الجو من البهجة والفرح، شكر الاب فادي تابت رئيس المزار كل من ساهم في انجاح هذا المهرجان، وتوجه الى الاطفال واهاليهم بالمعايدة، ودعاهم للتوجه لتسلم هداياهم، حيث قامت فرقة من شبيبة الارز بتنظيم وتوزيع الهدايا على الاطفال حسب الاعمار، ليتسنى لكل ولد موجود في الساحة ان يفرح بهديته.

آلاف الاطفال حضروا الى سيدة لبنان حريصا وبيديها المفتوحتين ضمت الى قلبها اولادها واطلقتهم بسلام.