اللواء: زحف أوروبي باتجاه «اليونيفيل»

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بالتزامن مع التحقيقات الجارية في مقتل الجندي الايرلندي واصابة 3 جنود اخرين من الكتيبة نفسها، لاحظت مصادر دبلوماسية ان ما يشبه الزحف الاوروبي بدأ الى لبنان لتفقد كتائب البلدان المشاركة في قوات الأمم المتحدة.

وفيما بقي الغموض يحيط بزيارة جرى الحديث عنها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يصل رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الى بيروت الاربعاء المقبل في 28 الجاري، لتفقد كتيبة بلاده والاجتماع الى الرئيس نجيب ميقاتي، مع الاشارة الى ان في الكتيبة الاسبانية 630 جنديا وعنصراً من الحرس المدني والشرطة المدنية منتشرين على الارض في الجنوب.

وكان أمس وصل الى بيروت وزير الخارجية الايطالية انطونيو تاجاني في اول زيارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وزار الوزير الايطالي الرئيسين بري وميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ويرافق تاجاني عدد من الضباط في قيادة اركان الجيش الايطالي لتفقد كتيبة بلاده العاملة في الجنوب.

وخلال اللقاء، تم عرض العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل في انتخاب رئيس جديد.

ونوّه الرئيس ميقاتي «بالعلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وايطاليا، والحضور الايطالي الفاعل لدعم لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها ايطاليا لمساعدة الجيش، اضافة الى المساعدات الانسانية التي تقدمها سنوياً الى للبنان».

وشدد الرئيس ميقاتي «على الدور الفاعل لايطاليا في اطار القوات الدولية العاملة في الجنوب».

بعدها، انتقل الدبلوماسي الايطالي والوفد المرافق الى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفيرة بومباردييري. وتم البحث في خلال اللقاء في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وخاصة ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بإنتخاب رئيس الجمهورية والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا.

وأثنى الرئيس بري على مشاركة إيطاليا في قوة «اليونيفيل» التي تلعب دورا مهما في لبنان»، منوها بالعلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا، ولا سيما اقتصادياً.

واستعرض رئيس المجلس المسار الذي يسلكه البرلمان اللبناني بإقرار جملة من التشريعات في إطار التفاوض مع صندوق النقد، والتي ستعود على لبنان نحو شراكة أكبر مع اقتصادات الدول الصديقة وفي مقدمها إيطاليا.

وزار الوزير الايطالي مساء، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم، وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة ولا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.

ونوه وزير الدفاع بـ»العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها اواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين». وشكر سليم «لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية».