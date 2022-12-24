الغاز المصري والكهرباء الاردنية... ضغط أميركي في الافق؟

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علمت "الأخبار" أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين تواصل مع مسؤولين لبنانيين، وأطلعهم على نتائج اتصالات بينه وبين الفرنسيين، موضحا أن محادثات جرت على هامش مؤتمر "بغداد 2" في العقبة الأردنية هذا الأسبوع اتُفق خلالها على أن تضغط واشنطن على البنك الدولي لتسهيل الموافقة على منح لبنان قرضاً لشراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وأن تمنح الولايات المتحدة هذين المشروعين إعفاء من قانون قيصر فور موافقة البنك الدولي على التمويل.



وبحسب مصادر لبنانية لـ"الاخبار"، فلا يزال البنك الدولي ينتظر إتمام إجراءات وزارة الطاقة في سياق الإصلاحات في القطاع، منبّها إلى أن الأميركيين والفرنسيين يلوّحون بالتسهيل في هذا الملف ربطاً بالضغوط على القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية.