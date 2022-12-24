عناوين الصحف ليوم السبت 24 كانون الأول 2022

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الأخبار

ـ محضر التحقيق مع رياض سلامة

ـ قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية

ـ تغذية أقل للمناطق التي ترتفع فيها التعديات وتقل فيها الجباية | سلفة للكهرباء: التيار 4/24 قريباً

ـ «كفر قاسم» تطلق الإنذار: متى يشتعل الداخل المحتل؟

البناء

ـ باريس تنزف من الخاصرة الكردية… وترجيح الرسائل الأميركية للانضباط بوجه روسيا

ـ بوحبيب يبشر بإيجابية أميركية في ملفي النازحين والكهرباء… والعقدة أوروبية!

ـ باسيل يقطف ثمار الموقف من الحكومة على جبهة جنبلاط… فمن يوقع المراسيم؟

الجمهورية

ـ تحذير دولي من «الانهيار الخطير»

ـ عيد الميلاد: متى تُرحم البلاد والعباد؟

ـ مخارج «وهمية» للاستحقاق الرئاسي

ـ تراكم جرائم المصارف

اللواء

ـ زحف أوروبي باتجاه «اليونيفيل».. وإجراءات أمنية استثنائية في الأعياد

ـ 3 قتلى برصاص مسلّح أطلق النار في مركز ثقافي كردي بوسط باريس

ـ الاحتلال يقتل مواطناً من عرب 48 في كفر قاسم

الديار

ـ ميلاد اللبنانيين: دولار يُلامس الـ 46 ألفاً ونكايات تُوقف جرعات الأوكسيجين

ـ جنبلاط يلتقي باسيل: تهدئة ولا خروقات... صراع ميقاتي «الوطني الحر» يُنذر بـ«الأسوأ»

نداء الوطن

ـ "مطبخ الداخل" يتحضّر لـ"وصفة الخارج": "خارطة طريق" رئاسية بعد الأعياد!

ـ باريس: إستهداف دموي للاكراد وماكرون يدين "الهجوم المشين"