عناوين الصحف ليوم السبت 24 كانون الأول 2022

الأخبار
ـ محضر التحقيق مع رياض سلامة
ـ قائد أمني للمطار بمواصفات أميركية
ـ تغذية أقل للمناطق التي ترتفع فيها التعديات وتقل فيها الجباية | سلفة للكهرباء: التيار 4/24 قريباً
ـ «كفر قاسم» تطلق الإنذار: متى يشتعل الداخل المحتل؟
البناء
ـ باريس تنزف من الخاصرة الكردية… وترجيح الرسائل الأميركية للانضباط بوجه روسيا
ـ بوحبيب يبشر بإيجابية أميركية في ملفي النازحين والكهرباء… والعقدة أوروبية!
ـ باسيل يقطف ثمار الموقف من الحكومة على جبهة جنبلاط… فمن يوقع المراسيم؟
الجمهورية
ـ تحذير دولي من «الانهيار الخطير»
ـ عيد الميلاد: متى تُرحم البلاد والعباد؟
ـ مخارج «وهمية» للاستحقاق الرئاسي
ـ تراكم جرائم المصارف
اللواء
ـ زحف أوروبي باتجاه «اليونيفيل».. وإجراءات أمنية استثنائية في الأعياد
ـ 3 قتلى برصاص مسلّح أطلق النار في مركز ثقافي كردي بوسط باريس
ـ الاحتلال يقتل مواطناً من عرب 48 في كفر قاسم
الديار
ـ ميلاد اللبنانيين: دولار يُلامس الـ 46 ألفاً ونكايات تُوقف جرعات الأوكسيجين
ـ جنبلاط يلتقي باسيل: تهدئة ولا خروقات... صراع ميقاتي «الوطني الحر» يُنذر بـ«الأسوأ»
نداء الوطن
ـ "مطبخ الداخل" يتحضّر لـ"وصفة الخارج": "خارطة طريق" رئاسية بعد الأعياد!
ـ باريس: إستهداف دموي للاكراد وماكرون يدين "الهجوم المشين"