وزير الدفاع التقى وزير الخارجية الإيطالي و تشديد على التعاون بين البلدين

A + A -

وطنية - استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة نيكوليتا بومباردييري.

وتناول اللقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة لا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.

ونوه وزير الدفاع ب"العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها اواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين". وشكر "لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية".

وأثنى على "مشاركة إيطاليا في قوة "اليونيفيل" خصوصا، أن علاقات وثيقة قامت بين الجنود الايطاليين وابناء الجنوب، فضلاً عن تولي ايطاليا مرات عديدة قيادة القوة الدولية".

واكد تاياني "وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، مركزا على "أهمية العلاقات الإيطالية- اللبنانية التاريخية". ولفت الى "الإستعداد الدائم لدعم لبنان في المسائل التي يحتاجها للنهوض من ازمته الراهنة وتوثيق التعاون بين جيشي البلدين".

وفيما عرض تاياني لقضية الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا، أكد الوزير سليم ان "الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة تعمل بطاقاتها القصوى لمكافحة هذه الهجرة ضمن الامكانات المتوفرة".