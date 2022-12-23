بالصورة- توقيف إيرانيّين في ريفون.. هذا ما ارتكباه

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ريفون – جبل لبنان المدعوَّين (ر.أ.) و(ن.أ.) من الجنسية الإيرانية لإقدامهما على سرقة محل ألبسة في البلدة. كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقتي صحراء الشويفات والجاموس المواطنَين (أ.ق.) و(هـ.م.) والسوري (أ.غ.) لوجود عدة مذكرات توقيف بحقهم بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، إطلاق النار، افتعال إشكلات، التعدي على مواطنين وعناصر من الجيش، التجول من دون أوراق ثبوتية.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.