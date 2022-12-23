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حيدر عيسى للـtayyar.org: النيابة مجرّد تفصيل... سأكمل المسيرة ذوداً عن لبنان

23
DECEMBER
2022
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جدّد المرشح السابق عن المقعد العلوي في عكّار حيدر عيسى التأكيد للـtayyar.org أن النيابة مجرّد تفصيل في الحياة النضالية السياسية والاجتماعية ولم تكن هدفاً يوماً، لذلك هذا النضال سيستمر ويُتابع أيّاً تكن الصعوبات التي تواجهه.

ولفت الى أن الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان تستدعي من الجميع أجواء سياسية هادئة بعيداً عن التوترات لأن همَّ اللبنانيين اليوم بات معيشياً واجتماعياً وماليّاً وليس سياسياً، مع التشديد طبعاً في الوقت ذاته على الحقوق السياسية لكلّ مكوّن من المكوّنات، ومع التذكير بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية يكون قادراً على مواجهة التحديّات التي تنتظر لبنان وسط ملفات داهمة كاستخراج الغاز والنفط واستعادة الأموال المحوّلة والمنهوبة والتدقيق الجنائي وملفات الفساد، من دون أي مساومة أو مهادنة.
عيسى، وبعدما ردّ المجلس الدستوري الطعن الذي كان قد تقدّم به بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، شكر مرّة جديدة جميع الذين ساندوه ووقفوا الى جانبه وعلى رأسهم أبناء الطائفة العلوية الكريمة الذين منحوه أربعة آلاف صوت تفضيلي واعداً إيّاهم بالبقاء دائماً الى جانبهم كما هم الى جانبه ومضاعفة الجهود لكسب ثقة جميع الأهل من دون استثناء.
كما شكر عيسى جميع الرفاق في التيار الوطني الحر وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل واعداً إيّاهما بإكمال المسيرة الوطنية في هذه المدرسة مع جميع الرفاق حفاظاً وذوداً عن لبنان.
وختم عيسى بالقول لموقعنا:" الى أهلي الأعزاء جميعاً في عكّار، يداً بيد سنبني مستقبل أفضل لوطن يليق بأولادنا وعلى قدر طموحاتنا...أنا فخور جدّاً بانتمائي لعكّار هذه الأرض الطيّبة التي زُرع فيها الشهداء فأنبتت الوطنية".

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