وزير الزراعة بحث مع تمارا الزين في توطيد العمل المشترك مع المجلس الوطني للبحوث

A + A -

إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، الأمينه العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتورة تمارا الزين. وتم البحث في سبل توطيد العمل المشترك بين المجلس والوزارة في كل المجالات وعلى وجه الخصوص في مجال الاستكشاف في الثروة السمكية، بالإضافة إلى استكمال الشراكة في العديد من المجالات التي تم العمل عليها وفي مقدمها تقديم المساعدة التقنية التي استعانت دوائر الوزارة على تحليلها من أجل تأمين الإحصاءات المطلوبة لإنجاز الدراسات المختصة بزراعة القمح.



وتم الإتفاق على أن يكون هناك مشاريع قادمة بين المجلس الوطني للبحوث العلمية بخبرات تقنيه وبين وزارة الزراعة.