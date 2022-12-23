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"جهاد البناء" زرعت زيتونة في حديقة السلام برأس بعلبك لمناسبة عيد الميلاد

23
DECEMBER
2022
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زرعت مؤسسة "جهاد البناء" الإنمائية - مديرية البقاع غرسة السلام (زيتونة) في حديقة السلام برأس بعلبك، بالتعاون مع بلدية رأس بعلبك، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور رئيس المجلس البلدي منعم مهنا وكاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو ورئيس منتدى رأس بعلبك جورج فاضل.

جعفر

بداية، كلمة ترحيبية لرئيس المجلس البلدي، ثم قال مدير مركز "جهاد البناء" في البقاع الشمالي خضر جعفر: "في هذه المناسبة المباركة علينا وعلى البشرية جمعاء ولادة السيد المسيح نتقدم منكم ومن المسيحيين والمسلمين بأسمى آيات التبريكات، ونغرس لهذه المناسبة غرسة السلام في حديقة السلام هنا في رأس بعلبك، متمنين أن يعم الأمن والإسقرار والسلام في منطقتنا وفي لبنان وكل العالم. ومشروعنا لهذا العام يحمل شعار "منزرع سوا لبنان"، ونحن على استعداد تام منزرع سوا ونعيد الغطاء الأخضر للبنان".

نعمو

من جهته، قال كاهن الرعية: "لفتة كريمة من مؤسسة جهاد البناء زراعة شجرة خاصة شجرة زيتون علامة السلام، وهذه الثمرة التي تنتج الزيت الذي يعطي الكثير من شفاء النفوس والأجساد في هذا النهار ونحن ننتظر ولادة الرب يسوع المسيح كل سنة وأنتم سالمون، ونسعى جميعا كي يبقى لبنان أخضر وميلاد السيد المسيح بداية انبثاق مرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتنمية والتطوير والرخاء السياسي والإقتصادي والإجتماعي في وطننا لبنان".

فاضل

وأخيرا، أثنى رئيس منتدى رأس بعلبك على "العمل الذي تقوم به مؤسسة جهاد البناء لأنه رسالة محبة وسلام وجامع لكل شرائح المجتمع".

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