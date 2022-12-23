الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة كرم شاركت في الاجتماع الوزاري الاول لإقرار اتفاقية مكة المكرمة

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عاد الى بيروت مساء أمس وفد لبنان برئاسة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم وعضوية نائب الرئيس فواز كبارة والدكتور علي بدران، بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري الأول لاجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في جدة - المملكة العربية السعودية يومي 21 و22 كانون الاول الحالي، لإقرار اتفاقية مكة المكرمة حول مكافحة الفساد.



كرم

والقى القاضي كرم كلمة لبنان، ركز فيها على "ضرورة التعاون بين دول المنظمة،سيما بين الهيئات الموازية فيها، تفعيلا لدورها الأساسي في مكافحة هذه الآفة العابرة للحدود وسبل الوقاية منها، شاكرا راعي الاجتماع "صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب الدعوة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس على ما أبدته المملكة الشقيقة من اهتمام بالغ بدعم لبنان في هذا المجال"، متمنيا لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح في أعماله".



كما التقى القاضي كرم والوفد المرافق على هامش الاجتماع رئيس الهيئة السعودية الكهموس. واتفقا على تكثيف التواصل بين الهيئتين اللبنانية والسعودية والاستفادة من خبرة الهيئة السعودية وانجازاتها الرائدة في مجال مكافحة الفساد.



كما التقى الوفد تباعا وفدي جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية وتباحثا حول سبل التعاون البناء في ما بينهما. وقد وعد كل منهما ايضا بتقديم كل الدعم للهيئة اللبنانية من أجل تمكنها من تحقيق أهدافها.