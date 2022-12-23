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حرفوش لا يهدأ بين باريس و واشنطن: النظام السياسي الجديد

23
DECEMBER
2022
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صدر عن مكتب صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة عمر حرفوش، البيان التالي:

 قبل لقاءاته المثمرة في واشنطن، كان لعمر حرفوش اجتماعات هامّة فرنسية في باريس تناولت الوضع اللّبناني المحلي وآخر ملفاته الساخنة بالإضافة إلى خارطة الخروج من الأزمة "والنظام السياسي الجديد" التي قدمها صاحب مبادرة الجمهورية اللّبنانية الثالثة للفرنسيين، والتي تبناها الرئيس الفرنسي بتصريحه لجريدة النهار اللبنانية والواشنطن بوست الاميركية ولوموند الفرنسية.

وفي آخر التطورات التي أتت من باريس، وُضع الملف اللّبناني على نار ساخنة بعدما أعطت اللّقاءات التي قام بها حرفوش مع مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفريق عمله مفعولها. حيث حرص وقتها على التشديد على وجوب تغيير الطبقة السياسية في لبنان والنظام المعتمد وهو ما أعلنه في حلقة سابقة عبر قناة ال Mtv ضمن برنامج "بيروت اليوم" الذي حاوره فيها الإعلامي داني حداد، قبل شهر من اليوم.


وذكّر حرفوش بأنّ لجنة العلاقات الخارجية في واشنطن أعلنت أيضًا بعد زيارته للولايات المتحدة الأميركية وإجراء لقاءاته هناك وجوب تغيير النظام في لبنان وتحدثت عن العقوبات من جديد.

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