بيان هامّ من "إدارة السير"

A + A -

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان "اعتذارها عن عدم استقبال المواطنين الكرام أيام الثلاثاء 27 والاربعاء 28 والخميس 29 والجمعة 2022/12/30".



وأوضحت أنّ، "ذلك بسبب عدم تمكن مستخدمي الهيئة من الحصول على مستحقاتهم، مما يتعذر عليهم القدوم الى اماكن عملهم، الامر الذي يحول دون تمكن الادارة من انجاز المعاملات لأصحابها بالشكل المطلوب".



ولفتت إلى أنّ "الهئية سوف تُعلم الهيئة عن كل جديد عبر وسائل الاعلام المختلفة بخصوص العمل والدوام في السنة المقبلة (2023) على امل ان تكون الادارة قد ذللت كل العقبات التي تحول دون فتح ابوابها".