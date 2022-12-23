إعلان من حميّة بشأن "الردم" في مرفأ بيروت

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعا، اليوم في مكتبه في الوزارة، مع النائبين فؤاد مخزومي ونجاة صليبا، في حضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني .



وخلال الإجتماع، جرى نقاش تفصيلي وعلمي حول كيفية إزالة الردميات المختلطة من إسمنت ومواد حديدية وقمح متحلل من الجزء الشمالي المنهار من مبنى الإهراءات.



وشدد على "ضرورة العمل لسرعة إزالة الردميات من على أرض المرفأ، نظرًا للضرر البيئي الحاصل نتيجة اختلاطها ببعض".

مشيرا إلى, "أننا واجهنا رفضا من عدة بلديات يقع في نطاقها مطامر، يمكن طمر تلك المواد فيها، ولأسباب متعددة".



مقترحا, "في المرحلة الأولى فصل القمح عن باقي الردميات ، لإيقاف عملية التحلل الحاصلة له"، ومكلفا المدير العام للمرفأ مدير عام المرفأ بضرورة العمل السريع على السير بالبدء بإجراءات فصل القمح المطلوبة، وذلك تمهيدا لقيام الجهات المعنية والمختصة بمعالجته".